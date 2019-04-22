Спрос «на лёд»: в Прикамье открыли новую ледовую арену

Губаха, Пермский край, , 07:06 — REGNUM В Губахе Пермского края открылась новая ледовая арена. Долгожданный спортивный объект построен в рамках соглашения между Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, правительством Пермского края и администрацией Губахинского городского округа. Инициатором строительства стал прославленный хоккеист, обладатель кубка континента, воспитанник губахинской хоккейной школы 2018 Евгений Кетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Общая стоимость строительства ледовой арены «Губаха» составляет 240 млн рублей. Из них около 180 млн рублей — средства, вложенные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, остальное — из бюджетов края и муниципалитета. Новая ледовая арена может вместить порядка 50 спортсменов и 300 зрителей. Помимо катка в комплексе предусмотрены зал физподготовки, подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса организуют парковку на 100 автомобилей.

Заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев отметил, что Фонд способствует развитию спорта в малых территориях. «Этот объект строился не равнодушными людьми. Уникальность ледовой арены заключается в том, что она стала первым спортивным объектом в Прикамье, который адаптирован не только для зрителей, но и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Игорь Барадачев.

По словам хоккеиста Евгения Кетова, новая ледовая арена позволит тренироваться ребятам круглый год, совершенствовать спортивные навыки и быстрее достигать новых вершин.

На церемонии открытия ледовой арены губернатор Максим Решетников отметил, что крое хоккейной секции и любительского катания на коньках на базе новой ледовой арены планируют открыть секцию фигурного катания. Также глава региона обратил особое внимание спрос населения «на лёд»:

«Это не единственная аренда, которую мы строим. В ближайшее время откроем в Березниках, несколько объектов готовим в Перми — спрос «на лёд» в крае есть. Развивается и детский хоккей (ночное катание, «Золотая шайба»), фигурное катание, по которому Пермский край является поставщиком новых имён и в российскую сборную. Спорт в крае развивается, количество людей, занимающихся спортом растёт. Президентом перед нами поставлены амбициозные задачи, и нам ещё многое нужно сделать, чтобы их достичь», — сказал Максим Решетников.

Напомним, согласно Указу президента о развитии страны в ближайшие шесть лет (к 2024 году) 55% населения страны должно регулярно заниматься спортом.

К 300-летию Перми планируется построить ледовую арену в краевой столице. Об этом уже есть договорённости с федеральной Федерацией хоккея (в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни»). В 2019 году начнётся строительство регионального центра фигурного катания.