Красноярск защищает «зелёный щит» размером с 351 тыс. футбольных полей

Красноярск, , 06:55 — REGNUM Общая площадь созданного вокруг Красноярска «зелёного щита» составляет 246 135 га. Это в семь раз превышает площадь самого краевого центра, на такой территории можно уместить 351 621 футбольное поле, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 апреля, в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Народофронтовцы утверждают, что постановление о его создании было принято на сессии краевого парламента благодаря их инициативе, и что этот лесопарковый зелёный пояс стал самым большим в России. В него вошли городские леса Красноярска, заповедник «Столбы», а также земли Балахтинского, Березовского, Емельяновского, Манского районов и частично Дивногорска.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Анатолия Самкова, решение о создании «зелёного щита» — это серьёзный шаг, который позволит усилить режим охраны насаждений и запретить вырубку лесов, не стоящих на кадастровом учете и не входящих в государственный лесной фонд.

«Однако нельзя упускать из виду тот факт, что не все лесные насаждения Красноярска, которые изначально числились в проекте лесопаркового зелёного пояса, были в него включены. Из 6,1 тысячи га лесных насаждений, находящихся внутри города, администрация Красноярска согласовала лишь 4,6 тысячи га. Мы будем настаивать на том, чтобы не вошедшие зелёные насаждения, находящиеся на территории Красноярска, дополнительно были включены в «зелёный щит», — прокомментировал Анатолий Самков.

В ОНФ напомнили, что на территории «зелёного щита» запрещается капитальное строительство, за исключением объектов рекреационного и спортивного назначения, а также ведение иной хозяйственной деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года общественники заявили, что процесс включения территорий в «зелёный щит» Красноярска серьёзно затянулся. Они попросили главу Красноярска Сергея Ерёмина ускорить процесс создания «зелёного щита».

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