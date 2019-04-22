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Трое «расхитителей гробниц» на востоке Китая получили тюремные сроки

Общество

Несмотря на скромный «улов», вред, причиненный вандалами, оказался очень серьезным

Наньчан, Китай, 22 апреля 2019, 06:15 — REGNUM  Суд провинции Цзянси на востоке Китая приговори троих мужчин к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения за расхищение гробниц, сообщает агентство Синьхуа.

Тридцатилетние мужчины промышляли тем, что разоряли гробницы времен правления императора империи Хань Чанъи-ван Хэ на протяжении трех месяцев, обнаружив только несколько керамических изделий.

Несмотря на скромный «улов», вред, причиненный вандалами, оказался очень серьезным. Их действия привели к повреждению мест древних захоронений, которые несут огромную историческую и культурную ценность, сообщили в суде.

Размещенное близ города Наньчан, столицы провинции Цзянси, место раскопок Ханъи-ван Хэ датируется эпохой Западной Хань (202 до н.э. — 8 н.э.). Сам же император Чанъи-ван Хэ правил всего 27 дней.

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Археология
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