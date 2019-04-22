В РПЦ отреагировали на победу Зеленского

Москва, , 04:07 — REGNUM Пётр Порошенко получил по заслугам, проиграв на президенских выборах на Украине Владимиру Зеленскому. Об этом написал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион на своей странице в Facebook.

Митрополит Волоколамский поздравил Зеленского с «яркой и убедительной победой». Он отметил, что молится о прекращении гонений на церковь на Украине и о том, чтобы в дорогой его сердцу стране установился мир.

«А Порошенко получил, что заслужил», — добавил Иларион.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский почти на 50% голосов опережает Порошенко согласно промежуточным итогам подсчета протоколов. Второй тур выборов прошел на Украине 21 апреля.

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