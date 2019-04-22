Шутка про Зеленского обеспечила пятилетнему мальчику денежный приз

Киев, , 01:42 — REGNUM Пятилетний Тимофей из Белоруссии стал победителем украинского шоу «Рассмеши комика. Дети», спев про кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Запись эфира опубликована на официальном канале шоу в YouTube.

В своем финальном выступлении мальчик спел свою версию популярной детской песенки про кузнечика.

«Представьте себе, представьте себе: Зеленский — президент!» — пошутил ребенок.

Зрители встретили песенку овацией, порадовала она и членов жюри. Маленький исполнитель выиграл конкурс и получил премию в размере 50 тыс. гривен — около 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов на Украине побеждает артист Владимир Зеленский. После обработки 23,13% протоколов его результат составляет 73,3% голосов. У действующего главы Украины Петра Порошенко — 25,36% голосов.

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