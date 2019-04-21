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Барабанщик Black Keys женился

Общество

Его избранницей стала певица Мишель Бранч

Барабанщик Black Keys женился
Jason Persse
Патрик Карни

Вашингтон, 21 апреля 2019, 22:20 — REGNUM  Барабанщик популярной группы Black Keys Патрик Карни женился на американской певице Мишель Бранч, сообщает 21 апреля издание Billboard.

Бракосочетание прошло в американском штате Новый Орлеан. Среди приглашенных были родные и друзья артистов, а также 13-летняя дочь Бранч и общий сын четы.

Отношения между артистами завязались в 2015 году. Пара познакомилась во время совместной работы музыкантов над альбомом Бранч «Hopeless Romantic». В 2017 году они официально объявили о своих отношениях, а в 2018 году на свет появился их сын.

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