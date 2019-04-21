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Вербное воскресенье в Исаакии: дети вели за собой крестный ход

Общество

Входа Господень в Иерусалим торжественно отметили в самом большом соборе Петербурга и рядом с ним

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Вербное воскресенье в Исаакии: дети вели за собой крестный ход
Дарья Драй © ИА REGNUM
Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

Санкт-Петербург, 21 апреля 2019, 21:44 — REGNUM  Большие торжества в день праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) состоялись 21 апреля в Исаакиевском соборе. Это уже стало хорошей петербургской традицией, символизируя, вопреки политическим страстям, реальное отсутствие конфликта вокруг Исаакия.

Божественную литургию в Исаакиевском соборе совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, ему сослужили другие священнослужители, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. За праздничными событиями наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

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Прихожане в Исаакиевском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прихожане в Исаакиевском соборе
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Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

Под сводами Исаакия звучали голоса хора самого собора, женского и детского хоров митрополии, мужской и смешанный хоры Санкт-Петербургской духовной академии, а также детско-юношеский хор Владимирского собора.

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Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
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Песнопения на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Песнопения на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
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Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

После богослужения начался крестный ход вокруг Исаакиевского собора с подобием евангельского «шествия на осляти».

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Повозка с детьми
Повозка с детьми
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Детский крестного хода в день празднования Входа Господня в Иерусалим
Дарья Драй © ИА REGNUM
Детский крестного хода в день празднования Входа Господня в Иерусалим
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Дети во время крестного хода
Дарья Драй © ИА REGNUM] [Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Дети во время крестного хода

Впереди двигалась запряженная лошадью повозка с детьми, за ней шествовали юные хоругвеносцы от благочиний Санкт-Петербургской епархии, детские хоры и все верующие, пришедшие отпраздновать Вербное воскресенье.

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Дети во время крестного хода
Дарья Драй © ИА REGNUM] [Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Дети во время крестного хода
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Детский крестного хода в день празднования Входа Господня в Иерусалим
Дарья Драй © ИА REGNUM
Детский крестного хода в день празднования Входа Господня в Иерусалим
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Верующие в Вербное воскресенье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие в Вербное воскресенье

Митрополит Варсонофий поздравил верующих с праздником Входа Господня в Иерусалим, подарил Исаакиевскому собору Евангелие, наградил серебряными медалями апостола Петра благотворителей собора, а его сотрудников — митрополичьими грамотами.

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Богослужение в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Богослужение в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
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Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
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Верующие во время крестного хода у Исаакиевского собора
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время крестного хода у Исаакиевского собора

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regnum author Дарья Драй
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