Улан-Батор, , 20:10 — REGNUM

Третья ярмарка трудовых вакансий для монгольских студентов, владеющих китайским языком, призванная помочь им в трудоустройстве в китайские компании и организованная местным Институтом Конфуция, прошла в Улан-Баторе, сообщает 21 апреля Синьхуа.

В мероприятии приняла участие советник по культуре посольства КНР в Монголии Ли Вэй, которая отметила важность этой страны как «естественного партнера» КНР по проекту «Пояса и пути». Участие в этой работе монгольских студентов, по ее словам, повысит уровень сопряжения стратегий развития Китая и Монголии и обеспечит работой студенчество, вступающее в большую жизнь.

Заместитель директора департамента соседних стран МИД Монголии Г. Бумцэнд, в свою очередь, подчеркнул интенсивное развитие двусторонних отношений в ряде важных сфер. Он напомнил, что в текущем году исполняется 70 лет установлению между КНР и Монголией дипломатических отношений, и этому событию будет посвящена целая серия праздничных мероприятий.