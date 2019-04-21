Трещина в грунте не опасна для жителей Сибая: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сибай, Башкирия, , 18:43 — REGNUM Трещина в грунте, которая находится недалеко от карьера в Сибае, проходит по границе Восточно-Сибайского разлома через карьер еще с 1990-х годов. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС со ссылкой на данные Сибайского филиала УГОК (Учалинский горно-обогатительный комбинат).

«Опасности для жителей города Сибай она не представляет и в размерах не увеличивается», — утверждают в ведомстве.

Напомним, ранее активисты организации «Сибай, дыши» отправились на территорию, где располагается трещина. По словам очевидцев, трещина становится глубже, расширяется и двигается дальше. «Земля начинает «садиться».

"Действительно, трещина есть. Оценить ее глубину сложно, но видно, что земля очень сильно просела и там глубоко. Так же видно, что её пытаются сверху отсыпать, и щебень на проходящих там жд (железнодорожных) путях тоже свежий», — сообщили активисты.

Кроме того, место охраняется. В течение нескольких минут к общественникам подъехали неизвестные и попросили удалиться с территории, поскольку она закрытая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибае с ноября наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом, которые связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходила завершившаяся 26 марта экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Несмотря на завершение работ, проводимых филиалом УГОК, который входит в структуру УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, президентом которой является Искандар Махмудов, 18-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2019, по версии Forbes; состояние оценивается в $6,6 млрд) и бодрых отчетов властей о ликвидации последствий тления руды, в городе регулярно фиксируются превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) ядовитых соединений серы. Жители продолжают страдать, а ситуация никак не меняется.

Официальные ведомства регулярно выезжают на замеры, но превышения ПДК называют «кратковременными», при этом среднесуточные превышения не фиксируются. Жители города по инициативе активистов на добровольные пожертвования установили в ряде точек собственные газоанализаторы, которые в какой-то момент вышли из строя. По заключению завода-изготовителя, прибор, купленный активистами — «электрохимический, особенность таких сенсоров в том, что они не выдерживают превышений выше диапазона измерений. То есть датчик оказался неисправным не просто так, а именно после и в результате фиксации превышения ПДК в 54,74 раза, так как с учетом погрешности достиг предела своего диапазона измерений».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров неоднократно устанавливал сроки ликвидации катастрофы — начало февраля, 1 марта, 26 марта.

При этом Сибайский городской суд 13 марта удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал структуры УГМК —УГОК и его сибайский филиал — устранить очаги тления руды в одном из крупнейших карьеров в мире уже до 28 апреля 2019 года.

В конце марта Сибай посетили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они пришли к выводу, что Работы по «мокрой консервации» Сибайского карьера не привели к ликвидации очагов. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть, к сожалению, процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны.

На прошедшем в Сибае совещании по проблеме карьера, в котором принимали участие представители УГОКа и администрации города, было принято решение продолжить работы по подтоплению карьера. По словам главы УГОКа, депутата Госсобрания Башкирии Яудата Биккинова, работы по подтоплению продолжатся 26 апреля и будут проходить поэтапно, с проведением технического анализа совокупных факторов.

А 21 апреля утром Сибай посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров. В ходе официального мероприятия он представил к государственным наградам 39 участников ликвидации последствий тления руды в сибайском карьере. Среди награжденных — горняки, врачи, активисты группы «Сибай, дыши», а также первый замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, депутат Госсобрания республики Денис Назаров. Также награда досталась и главе администрации Сибая Рустему Афзалову.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.

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