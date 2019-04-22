Фонд Игоря Чайки реконструировал кадетский корпус в Краснодарском крае

станица Бриньковская, Краснодарский край, , 10:00 — REGNUM В станице Бриньковская Краснодарского края состоялась церемония открытия после реконструкции казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и губернатор Вениамин Кондратьев.

Строительство финансировалось Благотворительным фондом имени сотника Михаила Яковлевича Чайки, учрежденным предпринимателем Игорем Чайкой, который назвал Бриньковский казачий кадетский корпус «яркой иллюстрацией связи поколений в станице». А сама Бриньковская «несет в себе дух воинской славы России и по праву может гордиться многими славными именами своих уроженцев».

Игорь Чайка поблагодарил Вениамина Кондратьева за «внимание, которое он уделяет делу развития казачества и Краснодарского края», а также строителей, которые «сделали свою работу качественно и в сжатые сроки». По словам Игоря Чайки, при реконструкции было учтено все, чтобы кадеты «имели возможность в полной мере посвятить себя образовательному процессу, а преподавательский состав — воспитанию достойных сынов нашего Отечества, настоящих патриотов нашей Родины».

Казачий кадетский корпус, реконструкция которого началась в декабре 2017 года, был полностью перестроен. Это первое из аналогичных учебных заведений, построенное фактически с нуля и оборудованное в соответствии с современными требованиями.

До начала работ площадь объекта составляла около 1,5 тыс. кв. м. По окончании реконструкции — более 6,8 тыс. кв. м, что позволило увеличить количество учащихся с 60 до 130 кадетов.

Ряд зданий были построены заново. Среди них — новый двухэтажный учебный корпус площадью свыше 4 тыс. кв. м со спортивным и актовым залами, столовой, мастерской и т.д., а также трехэтажный спальный корпус площадью более 2 тыс. кв. м, в котором размещен медицинский блок. Все специализированные помещения оснащены современным оборудованием. Кроме того, у комплекса появилась уличная спортивная зона с футбольной площадкой, полосой препятствий, силовыми тренажерами и турниками воркаут.

В строительство фонд Игоря Чайки вложил 450 млн рублей. При этом изначально планировалось потратить около 300 млн рублей.

Казачий кадетский корпус в станице Бриньковская был основан в 2008 году по инициативе губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска и располагался на территории бывшей школы-интерната для детей сирот. Первых кадетов учебное заведение приняло 1 сентября 2009 года. В 2017 году конкурс на место в корпусе составлял 8 человек.

В 2016 году Казачьему кадетскому корпусу присвоено имя Георгиевского кавалера, героя Первой мировой войны Михаила Чайки, деда Юрия Чайки. Участие благотворительного фонда, в масштабной реконструкции кадетского корпуса, как ранее отмечал основатель фонда Игорь Чайка — возможность потомков отдать дань памяти прадеду.