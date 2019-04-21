Вахта памяти собрала в Новгородской области более 2 тысяч поисковиков

Великий Новгород, , 18:20 — REGNUM В Новгородской области начались масштабные полевые работы в рамках весенней Вахты памяти — экспедиции по поиску останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородской поисковой экспедиции «Долина», в поиске примут участие более 2300 человек из различных регионов России и ближнего зарубежья.

Официальный старт работ назначен на 24 апреля, но уже сейчас большинство поисковиков развернули свои полевые лагеря — работы пройдут в 11 районах Новгородской области; Больше всего поисковиков — 876 — будут искать останки погибших и не захороненных воинов в Старорусском районе.

Напомним, новгородская поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова в 2018 году отметила своё 30-летие. За это время поисковиками были найдены и захоронены 120 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.