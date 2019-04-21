Бессмертный полк: погубят ли «принципы проведения» наш общенародный порыв?

Михаил Демурин, , 17:17 — REGNUM

На сайте движения «Бессмертный полк» сообщается, что «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России» подписали «соглашение о единых принципах организации и проведения народного шествия 9 мая». Там же опубликованы и сами эти принципы.

Этот документ уже вызвал отрицательную реакцию в обществе, и она, как мне думается, будет только нарастать: народ, как говорится, нутром чувствует и отвергает всё, что имеет целью погубить его искренний порыв, его искреннее чувство. А любая попытка заорганизовать народное движение и тем более — сделать это на противоречивой основе, за которой ясно маячат уши опостылевшей всем нам «политкорректности», для народного порыва губительна.

Противоречия в «принципах» начинаются с их первого же пункта:

«Бессмертный полк — добровольное негосударственное неполитическое народное движение, главным смыслом которого является сохранение личной семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны».

Личную и семейную память об отце-фронтовике, участнике Великой Отечественной войны с декабря 1941 по май 1945 года, о родителях жены, о её дядьях, трое из которых погибли в 1941—1942 годах, а один умер от ран сразу после войны, мы храним лично и в семье. В колонны Бессмертного полка мы вместе с ними встаём за другим: чтобы испытать то, что сопровождало их всю жизнь и что у нас в нашей сегодняшней жизни крайне редко можно встретить — счастье от ощущения себя частью общего дела, общего достижения, общего, свойственного всему народу порыва.

Личная память, на которой делают акцент авторы «принципов», без общенародной памяти и тем более вне её мало что значит. Личные мотивы, которые были свойственны, конечно, всем участникам Великой Отечественной войны, обрели свой несокрушимый и победоносный характер только в силу сплочения в общую ненависть к врагу, в общую волю к победе. Память о конкретном человеке в связи с 9 мая, как и в связи с 22 июня, бессмертна только в единстве с памятью о величии всего народа, всей страны.

Забывать, под каким знаменем состоялось это сплочение, называть уважение к красному знамени и руководителям СССР военного времени спекуляцией — это уже даже не спекуляция, это извращение! Представьте себе на минуту, что, готовя в 1962 году открытие музея-панорамы «Бородинская битва», символа общенародного почитания подвига предков в Отечественной войне 1812 года, кто-то из советских руководителей и тем более «общественников» предложил бы «не спекулировать» на имперских флагах или изображениях креста, «не тиражировать» портреты «военачальников и руководителей страны того времени»! Мол, пусть их портреты останутся в личной и семейной памяти…

Заботу о недопущении «спекуляций» авторы «принципов» прикрывают призывом «воздержаться от вынесения на Шествие портретов с изображениями героев иных войн и времен». Да, выглядит это не всегда умно, но если речь идёт о портретах Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, — тех, к чьей духовной помощи обращался Иосиф Виссарионович Сталин, выступая на Красной площади 7 ноября 1941 года перед знаменитым военным парадом, то что же здесь может рассматриваться как неуважение к живым ветеранам, да и вообще ко всему шествию? Или возьмём портрет Владимира Ильича Ленина — чем он не угодил, ведь под знамёнами с его изображением наши отцы принимали присягу, под ним клялись победить и победили?

Я не буду разбирать другие пункты «принципов», касающиеся сугубо организационной стороны дела. Скажу только, что очень печально, что и пяти лет не прошло с года начала общенациональной практики проведения шествий Бессмертного полка, а их авторы считают нужным говорить о том, что «Бессмертный полк должен становиться частью общегородского праздника», что «следует избегать проведения нескольких шествий в одном населенном пункте», что «нельзя ограничивать участие граждан в Бессмертном полку по количественному, идеологическому, этническому, национальному ииным критериям», что «региональным чиновникам и политикам следует воздержаться от стремления «возглавить» колонны», что «региональным и муниципальным властям не следует назначать «руководителей» шествия из числа чиновников» и что «не следует привлекать к этой работе и «общественников», не имеющих отношения к рождению и развитию Бессмертного полка», а опираться нужно только на «координаторов, которые на протяжении многих лет…» и так далее и тому подобное. Или всё же не нужно говорить обо всём этом?

Пусть никто не пытается навязывать участникам шествия свои политические, религиозные и партийные взгляды, но не смейте выхолащивать политический стержень той Великой победы! А если для кого-то важнее стержень веры, то пусть будет так, пусть этот человек свидетельствует это православным крестом или символами других религий — может быть, они точно знают, что их погибшие в Великой Отечественной войне или выжившие родственники были людьми верующими.

Давайте остановимся на том, что символика Бессмертного полка не должна разделять людей, но, повторю это ещё раз, ничто из советской государственной общественно-политической символики времени Великой Отечественной войны разделять нас не может по определению.

Итак, либо мы верим в честное отношение наших сограждан к памяти об общенародном подвиге, и тогда все «принципы проведения» излишни и движение и так будет жить, либо не верим, и тогда вслед за «принципами» появятся «правила проверки», а потом движение сойдёт на нет.

Моя семья ходит на шествия Бессмертного полка с портретами родных и красными флагами. Если мы видим портреты государственных руководителей и военачальников того времени, то воспринимаем это как должное. Если видим баннеры нынешних политических партий, досадуем от бескультурья. Если видим батюшку в рясе, то как люди православные радуемся. А Владимир Путин в Москве или руководитель региона в Орле, Белгороде, Владивостоке или где-то ещё во главе колонн с портретами своих родственников и др. — так что же тут предосудительного? В народном единстве у каждого своё место.