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Страна белых «шевроле»: добыча хлопка

Общество

Фотограф Антон Афанасьев совершил большое путешествие по Стране белых «шевроле» — Узбекистану. ИА REGNUM публикует рассказ автора о хлопковых полях

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Страна белых «шевроле»: добыча хлопка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сборщики на поле

Антон Афанасьев, 22 апреля 2019, 18:57 — REGNUM  

Сегодня я расскажу о том, как в Узбекистане собирают хлопок. Этот вопрос меня самого очень интересовал, так как хлопок — основа большей части той одежды, которую мы носим, а посмотреть, как он растет и как его собирают, можно далеко не везде, и ближайшее такое место — Узбекистан.

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Хлопковое поле
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Хлопковое поле
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Это созревшее семя хлопка, ничем не отличается от простой ваты. А вот те, в бутонах — ещё не созревшие плоды. Если их сорвать и раскрыть, то внутри эта ватка будет сырой
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Это созревшее семя хлопка, ничем не отличается от простой ваты. А вот те, в бутонах — ещё не созревшие плоды. Если их сорвать и раскрыть, то внутри эта ватка будет сырой

Перед поездкой меня предупреждали, что никто мне не даст и близко подойти к хлопковым полям, намекая, что сбор хлопка и так слишком сильно освещается правозащитниками. Но такое поведение властей вполне объяснимо: хлопок — одна из главных статей дохода страны, по итогам 2008 года страна занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка.

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Все закрывается одеждой – засохший хлопок может порезать
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Все закрывается одеждой – засохший хлопок может порезать
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Сборщики на поле
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сборщики на поле
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Сборщики на поле
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сборщики на поле

Вообще, до конца понять, что там за система, я так и не смог, понял одно — на поля выходят практически все студенты и бюджетники, как у нас в СССР все ездили на картошку. Эдакий добровольно-принудительный порядок. Сбор ведется с сентября и до конца сезона, иногда даже до декабря. Однако этот труд оплачивается.

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Сборщица хлопка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сборщица хлопка
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Сборщик на поле
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сборщик на поле

Чтобы понять и оценить всю важность хлопка для узбеков, достаточно взглянуть на их флаг — что современный, что времен СССР.

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Emblem of the Uzbek SSR.svg
Emblem of the Uzbek SSR.svg

Разбросаны поля хлопка буквально по всей стране, за исключением разве что пустыни Кызыл-Кум, которая располагается в самом центре Узбекистана.

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Созревший хлопок
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Созревший хлопок

Во многом благодаря хлопку, а точнее системе каналов, которая используется для его орошения, возникла экологическая катастрофа Аральского моря — при виде этого «моря» возникают очень противоречивые чувства, это несомненно лучше видеть своими глазами, чтобы понять, насколько человек способен навредить природе.

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Арыки
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Арыки

Для уборки и обслуживания хлопковых полей используются тракторы с одним колесом впереди. Это колесо можно быстро снять и заменить на пару. Однако для уборки этого важного для страны сырья механизированные средства практически не используются — в основном все собирается вручную. На этот вопрос сами работники полей отвечают, что руками получается собирать хлопок намного качественнее, нежели машинами.

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Трактор для хлопкового поля
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Трактор для хлопкового поля
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Перерыв
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Перерыв

Поэтому с 8 до 17 часов все поля полны людей, которые замотаны материей от жгучего солнца и не самых приятных химических веществ, которыми покрывается хлопок во время его роста. Дело в том, что кусты хлопка надо обрабатывать химикатами, чтобы вовремя прекратить рост листьев, вот от этих-то химикатов и могут пострадать люди.

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Сборщики на поле
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Сборщики на поле

На самом деле, не на любое поле могут пустить снимать, но это общая картина для Узбекистана — простые люди совсем не против фотографии и часто сами просят, чтобы их сфотографировали, но если дело доходит даже до самых низких начальниках — вполне вероятно встретить отказ.

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Мужчин на полях значительно меньше, как мне показалось
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Мужчин на полях значительно меньше, как мне показалось
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В конце рабочего дня в ожидании взвешивания
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
В конце рабочего дня в ожидании взвешивания
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Можно и полежать!
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Можно и полежать!

Я тоже поучаствовал в сборе хлопка и должен сказать, что это адская работа. На жаре около 30 градусов вы полностью закутаны, на поясе висит мешок, который с каждым сорванным плодом хлопка становится все тяжелее, руки исколоты высохшим остовом растений или высохшими коробочками хлопка, ещё и покрыты какой-то химией. И все это за 100−200 сум за килограмм! Это в среднем три рубля! Лучшие работники за день собирают около 100 кг, но чаще — 50−60, то есть всего 200 рублей в день.

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Автор тоже потрудился полчаса
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Автор тоже потрудился полчаса
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Взвешивание собранного
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Взвешивание собранного
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Погрузка урожая
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Погрузка урожая

В течение рабочего дня весь хлопок постепенно собирается в одном месте, причем он разделен у каждого сборщика — получать деньги-то каждый будет отдельно. В конце рабочего дня приезжает трактор с прицепом, и порцию каждого сборщика взвешивают, загружают в прицеп и тут же расплачиваются. Весь хлопок свозится в хлопкозаводы, которые его сортируют (бывает хлопок разных сортов) и обрабатывают. На заводе хлопок лежит огромными курганами, накрытый тентами. После обработки он приобретает вид рулонов ваты, которые уже можно купить и на рынке. Уже из них делается хлопковая нить и все то, что можно из него сделать.

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На заводе
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
На заводе
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Завод по переработке хлопка
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Завод по переработке хлопка
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Уже обработанный материал
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Уже обработанный материал
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Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Страна белых «шевроле»: Бухара

regnum author Антон Афанасьев
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