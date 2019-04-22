Страна белых «шевроле»: добыча хлопка

Антон Афанасьев, , 18:57 — REGNUM

Сегодня я расскажу о том, как в Узбекистане собирают хлопок. Этот вопрос меня самого очень интересовал, так как хлопок — основа большей части той одежды, которую мы носим, а посмотреть, как он растет и как его собирают, можно далеко не везде, и ближайшее такое место — Узбекистан.

Перед поездкой меня предупреждали, что никто мне не даст и близко подойти к хлопковым полям, намекая, что сбор хлопка и так слишком сильно освещается правозащитниками. Но такое поведение властей вполне объяснимо: хлопок — одна из главных статей дохода страны, по итогам 2008 года страна занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка.

Вообще, до конца понять, что там за система, я так и не смог, понял одно — на поля выходят практически все студенты и бюджетники, как у нас в СССР все ездили на картошку. Эдакий добровольно-принудительный порядок. Сбор ведется с сентября и до конца сезона, иногда даже до декабря. Однако этот труд оплачивается.

Чтобы понять и оценить всю важность хлопка для узбеков, достаточно взглянуть на их флаг — что современный, что времен СССР.

Разбросаны поля хлопка буквально по всей стране, за исключением разве что пустыни Кызыл-Кум, которая располагается в самом центре Узбекистана.

Во многом благодаря хлопку, а точнее системе каналов, которая используется для его орошения, возникла экологическая катастрофа Аральского моря — при виде этого «моря» возникают очень противоречивые чувства, это несомненно лучше видеть своими глазами, чтобы понять, насколько человек способен навредить природе.

Для уборки и обслуживания хлопковых полей используются тракторы с одним колесом впереди. Это колесо можно быстро снять и заменить на пару. Однако для уборки этого важного для страны сырья механизированные средства практически не используются — в основном все собирается вручную. На этот вопрос сами работники полей отвечают, что руками получается собирать хлопок намного качественнее, нежели машинами.

Поэтому с 8 до 17 часов все поля полны людей, которые замотаны материей от жгучего солнца и не самых приятных химических веществ, которыми покрывается хлопок во время его роста. Дело в том, что кусты хлопка надо обрабатывать химикатами, чтобы вовремя прекратить рост листьев, вот от этих-то химикатов и могут пострадать люди.

На самом деле, не на любое поле могут пустить снимать, но это общая картина для Узбекистана — простые люди совсем не против фотографии и часто сами просят, чтобы их сфотографировали, но если дело доходит даже до самых низких начальниках — вполне вероятно встретить отказ.

Я тоже поучаствовал в сборе хлопка и должен сказать, что это адская работа. На жаре около 30 градусов вы полностью закутаны, на поясе висит мешок, который с каждым сорванным плодом хлопка становится все тяжелее, руки исколоты высохшим остовом растений или высохшими коробочками хлопка, ещё и покрыты какой-то химией. И все это за 100−200 сум за килограмм! Это в среднем три рубля! Лучшие работники за день собирают около 100 кг, но чаще — 50−60, то есть всего 200 рублей в день.

В течение рабочего дня весь хлопок постепенно собирается в одном месте, причем он разделен у каждого сборщика — получать деньги-то каждый будет отдельно. В конце рабочего дня приезжает трактор с прицепом, и порцию каждого сборщика взвешивают, загружают в прицеп и тут же расплачиваются. Весь хлопок свозится в хлопкозаводы, которые его сортируют (бывает хлопок разных сортов) и обрабатывают. На заводе хлопок лежит огромными курганами, накрытый тентами. После обработки он приобретает вид рулонов ваты, которые уже можно купить и на рынке. Уже из них делается хлопковая нить и все то, что можно из него сделать.

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