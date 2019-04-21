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«Что за безумие происходит?» — ростовчане готовы отстоять горбольницу

Общество

Горожане просят чиновников не отдавать центральную горбольницу в частные руки

Ростов-на-Дону, 21 апреля 2019, 11:14 — REGNUM  Ростовчане выступают категорически против передачи Центральной городской больницы № 1 имени Семашко в концессию. На официальном сайте администрации муниципалитета в сервисе «Активный ростовчанин» появилось обращение, в котором идея чиновников названа безумием.

«Это что, сон? Я сплю? Что вообще происходит? Какая передача государственной больницы в частные руки? Что за безумие происходит в нашем городе?», — задался вопросами автор обращения Виктор И.

ИА REGNUM напоминает, что городские власти заявили о том, что крупнейшую на юге России государственную больницу передадут в концессию ГК «Ташир». Информация не оставила ростовчан равнодушными. Опасения горожан оправданы — они боятся, что получить медицинскую помощь можно будет только за деньги.

Президент Лиги защиты пациентов, эксперт РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский считает, что создание концессий — путь в средневековье. А передача больницы коммерсантам лишит пациентов конституционного права на бесплатную медпомощь.

Региональные чиновники поясняют, что других возможностей построить новый корпус на 700 мест на территории ЦГБ нет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Что за абсурд?» — ростовчане против передачи горбольницы в концессию

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