Рейтинг пяти самых опасных животных России составил египетский журналист

Каир, , 10:01 — REGNUM Пять самых опасных животных в России назвал журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль. Статья опубликована в журнале 8 апреля.

На пятом месте рейтинга паук-каракурт, чьи укусы вызывают сильные боли. Чуть опередила его змея гадюка, чей яд опасен, но может быть нейтрализован специальными препаратами.

Третье место списка занято кабаном. По мнению автора рейтинга, это животное очень агрессивно, при этом защититься от него либо убить достаточно сложно.

«Серебряным призёром» рейтинга стал серый волк — один из самых распространённых хищников на территории России. Особо опасными этих хищников делает их особенность жить и нападать стаями. Как написал Джамаль, волки беспрекословно слушаются вожака и могут напасть на человека по его приказу. При встрече с хищником журналист посоветовал залезть на дерево и ждать там, пока не уйдёт стая.

И первое место рейтинга отдано бурому медведю. Джамаль отметил, что хищник, является героем множества русских сказок и символом Олимпиады-80 в Москве. При этом животные весьма опасны, они могут бегать со скоростью до 50 км/час и способны убить добычу одним когтем.

При этом египетский журналист не указывает источник данных, на которые он опирался при составлении списка.

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