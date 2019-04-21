Католики в Сирии отмечают Пасху

Хомс, Сирия, , 08:39 — REGNUM Христиане-католики в Сирии отмечают Воскресение Христово 21 апреля. Об этом сообщает католический портал Aleteia.

Архиепископ Хомса и Хама Селванос рассказал, что с момента начала войны в Сирии в 2011 году страну покинуло до половины христиан. Он сообщил, что большая часть христиан уехала в Ливан или Европу.

«Те, кто отправился в Ливан, ждут стабилизации обстановки, чтобы вернуться в Сирию, и они готовы вернуться. Тогда как, я думаю, тем, кто уехал в Европу, будет трудно вернуться», — заявил архиепископ.

Он отметил, что сейчас в Хомсе ведётся активная работа по восстановлению жилых домов.

«Мы снова празднуем святые мессы в наших церквах, и наши епископы также вернулись в город», — добавил Селванос.

Напомним, в 2019 году католики отмечают Светлое Христово Воскресение или Пасху 21 апреля, а православные — 28 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля православные христиане отмечают праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

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