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В Сербии прошли похороны вдовы Слободана Милошевича

Общество

Урна с прахом Мирианы Маркович была заложена в семейной гробнице в городе Пожаревац

В Сербии прошли похороны вдовы Слободана Милошевича
Марина Каширская © ИА REGNUM
Гвоздики

Белград, 21 апреля 2019, 07:45 — REGNUM  Похороны вдовы бывшего президента Югославии Мирианы Маркович прошли в сербском городе Пожаревац 20 апреля. Об этом сообщает «Радио и телевидение Сербии».

Урна с прахом Мирианы Маркович была заложена в семейной гробнице рядом с захоронением её мужа Слободана Милошевича.

Отмечается, что Мириана Маркович была похоронена по православным обычаям, церемонию захоронения проводил священник Браничевской епархии Сербской православной церкви.

На похоронах присутствовали соратники Милошевича из Социалистической партии Сербии.

Напомним, после отстранения Слободана Милошевича от власти и его заключения в тюрьму ООН в Гааге Мириана Маркович покинула Сербию. Последние годы жизни Маркович провела в России, где получила статус беженца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мириана Маркович скончалась 14 апреля на 77-ом году жизни в одной из больниц в Сочи.

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