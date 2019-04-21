В Москве 21 апреля воздух прогреется до +18

Москва, , 07:35 — REGNUM Температура воздуха в Москве 21 апреля прогреется до +18 градусов, сообщает 21 апреля Гидрометцентр России.

Как отмечают синоптики, в выходные в столице России ожидается теплая и сухая погода с переменной облачностью без осадков. Также сообщается, что установившееся в конце апреля теплая погода в среднем превышает норму для данного времени на 2 градуса.

Отметим, по данным Гидрометцентра, такая же теплая, солнечная и сухая погода установится в эти дни во всей Центральной России.