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В Москве 21 апреля воздух прогреется до +18

Общество

Ожидается теплая и сухая погода

В Москве 21 апреля воздух прогреется до +18
Дарья Антонова © ИА REGNUM
С теплом распускаются листья на деревьях

Москва, 21 апреля 2019, 07:35 — REGNUM  Температура воздуха в Москве 21 апреля прогреется до +18 градусов, сообщает 21 апреля Гидрометцентр России.

Как отмечают синоптики, в выходные в столице России ожидается теплая и сухая погода с переменной облачностью без осадков. Также сообщается, что установившееся в конце апреля теплая погода в среднем превышает норму для данного времени на 2 градуса.

Отметим, по данным Гидрометцентра, такая же теплая, солнечная и сухая погода установится в эти дни во всей Центральной России.

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