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Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «полным неудачником»

Общество

Он признался, что пытался «дать шанс» главе США

Вашингтон, 21 апреля 2019, 05:39 — REGNUM  Известный американский актер Роберт де Ниро резко высказался в адрес президента США Дональда Трампа в эфире шоу со Стивеном Колбертом на одном из телеканалов. Он признался, что пытался «дать шанс» Трампу, однако политик ожиданий не оправдал.

«Но этот парень показал себя полным неудачником!» — заявил Де Ниро.

Когда ведущий спросил актера, почему зрителей очаровывают фильмы о гангстерах, Де Ниро ответил, что людям иногда нравятся преступники, однако не тот гангстер, который находится в настоящее время в Белом доме.

Актер добавил, что даже гангстеры обладают моралью и этикой, у них есть свой кодекс поведения и они держат слово. Трамп, полагает Де Ниро, даже не знает, что означают эти принципы.

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