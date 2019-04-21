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Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек

Общество

В одном лишь Париже полиция насчитала 9 тыс. демонстрантов

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек
Thomas Bresson
Желтые жилеты

Париж, 21 апреля 2019, 04:56 — REGNUM  Около 28 тыс. человек вышли на еженедельные манифестации «желтых жилетов» в разных городах Франции. Такие данные приводит французское МВД.

Так, в одном лишь Париже полиция насчитала 9 тыс. демонстрантов. Остальные протестующие прошли по улицам Бордо, Тулузы и других крупных городов.

Организаторы митингов с полицией не согласны. Они уверены, что в действительности протестующих было больше.

По данным властей, в ходе 23-й по счету акции «желтых жилетов» 20 апреля были задержаны около 250 человек, из них 182 помещены под арест. Пострадали в ходе стычек с протестующими 14 полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, участники протестов во Франции недовольны политикой властей в социальной сфере и экономике. В марте президент страны Эммануэль Макрон заявил, что движение «желтых жилетов» намерено разрушить Пятую республику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали более 180 человек

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Протесты во Франции
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