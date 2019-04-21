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Илон Маск блеснул знанием русских поговорок

Общество

Американскому бизнесмену знакомо выражение «говорят, что кур доят»

Вашингтон, 21 апреля 2019, 03:51 — REGNUM  Основатель американской компании Space Х Илон Маск по-русски ответил некоторым подписчикам в Twitter. При этом изобретатель продемонстрировал знание крылатых выражений.

Так, на вопрос пользователя @Wenger57793371 о том, не осваивает ли Маск космос для доставки на Землю инопланетян, предприниматель задался вопросом «где инопланетяне?».

В ответ на комментарий пользователя @d_svtrs, который указал, что инопланетяне обитают под поверхностью Марса, Маск написал «вот где собака зарыта».

В ответ на замечание @weerhov о том, что в Маске «пропал славянин», основатель Space Х написал: «Говорят, что кур доят».

https://twitter.com/elonmusk/status/1119697894078988288

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск и раньше пользовался русским языком в своем микроблоге. Так, в феврале он назвал «офигенным» автомобиль «Жигули», в котором житель Старополя поменял местами багажник и капот.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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