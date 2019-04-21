Канберра, , 00:54 — REGNUM

Первый участок для голосования на выборах президента Украины начал работу в Австралии. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Австралия из космоса (сс) NASA

Австралийский участок входит в Зарубежный избирательный округ и организован при посольстве Украины в Канберре. В 8:00 по местному времени (23:00 мск 20 апреля) он открыл двери для украинцев, проживающих в Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем участвуют два кандидата — действующий глава государства Пётр Порошенко и артист Владимир Зеленский.

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