В Екатеринбурге медсестра уволена после попытки собрать вещи для младенцев

Екатеринбург, , 21:02 — REGNUM В Екатеринбурге медицинская сестра Свердловской областной детской клинической больницы уволена после попытки собрать вещи для детей, которые находятся в стационаре без родителей. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации РИА Новости, в марте женщина объявила в одном из интернет-приложений о том, что в больнице много брошенных, отказных детей, и о том, что собирает для детей в возрасте до одного года памперсы, игрушки и лекарства. После этого её вызвали к руководству и потребовали написать заявление об уходе.

Разглашать в СМИ своё настоящее имя она не пожелала. При этом заявила журналистам издания о том, что вещи собрала и передала их, но не маленьким пациентам больницы, из которой была уволена, а одному из домов ребёнка.

Представители руководства больницы подтвердили журналистам факт увольнения женщины и подчеркнули, что отказных детей в больнице на самом деле бывает не так много, а информация о том, что им чего-то не хватает, является ложной. Возможно, руководство больницы обратится в полицию, чтобы проверить, что за сбор проводила теперь уже бывшая сотрудница учреждения и куда в итоге ушли собранные вещи.

Добавим, историю с увольнением медсестры активно обсуждают на интернет-форумах. Примечательно, что многие комментаторы сочувствуют женщине и выступают на её стороне.