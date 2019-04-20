Москва, , 18:07 — REGNUM

В Хабаровске состоялось заседание инициативной группы, на котором активисты объявили о создании общественного движения «Время перемен!». Одним из организаторов нового движения значится Общероссийский народный фронт.

Общероссийский народный фронт не имеет никакого отношения к ОД «Время перемен!», — сказано в пресс-релизе ОНФ (имеется в распоряжении ИА REGNUM )

Общероссийский народный фронт — это общественное движение, созданное по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Основной задачей Общероссийского народного фронта является контроль за исполнением указов и поручений президента РФ, направленных на повышение качества жизни граждан.

Работа Общероссийского народного фронта в регионах ведется через свои региональные отделения, которые открыты в каждом субъекте РФ, в том числе и в Хабаровском крае.

Все ключевые решения в жизни хабаровского ОНФ принимаются на заседании регионального штаба. Никаких решений о вхождении в состав учредителей общественных движений Региональный штаб ОНФ в Хабаровском крае не принимал.

Таким образом, можно сказать, что заявления неких активистов о том, что одним из учредителей общественного движения «Время перемен!» в Хабаровском крае является Общероссийский народный фронт, не соответствуют действительности.

«Информация о том, что ОНФ стало одним из учредителей нового общественного движения меня искренне удивила, ведь к нам никто не обращался. Мы всегда открыты к диалогу. Мы всегда ждем в ОНФ неравнодушных людей, готовых не только словом, но и делом менять жизнь хабаровчан к лучшему» — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

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