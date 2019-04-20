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«Немного поломался»: Норкин о своем исчезновении из студии НТВ

Общество

«Норкин немного поломался»

Москва, 20 апреля 2019, 17:25 — REGNUM  Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое исчезновение из студии ток-шоу «Место встречи» НТВ. По его словам, он «немного поломался», сообщается 20 апреля на сайте НТВ.

«В принципе правильно был написано, что сломали Норкина. Норкин немного поломался», — сказал ведущий.

Он добавил, что накопилась «гадость всякая физическая», на которую «легла эмоциональная усталость».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля во время прямого эфира программы «Место встречи» телеведущий передачи Андрей Норкин покинул студию НТВ и не вернулся. Из студии он исчез после рекламного блока, последовавшего за обсуждением ситуации на Украине с одним из гостей программы Сергеем Лойко. Вместо него программу продолжил вести Александр Гурнов.

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