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Краснодарские «Волонтеры Победы» вышли на Всероссийский субботник

Общество

«Цель акции – сохранение исторической памяти»

Краснодар, 20 апреля 2019, 14:20 — REGNUM  Памятники павшим в Великой Отечественной войны привели в порядок в рамках Всероссийского дня субботника на Кубани участники волонтерского движения 20 апреля, сообщили ИА REGNUM организаторы акции. В Краснодаре в акции приняли участие десять волонтеров — от юных до «серебряных», также субботники состоялись в Анапе и в Славянске-на-Кубани.

«В поселке Пашковском Краснодара в рамках всероссийского дня субботника проходила уборка памятника лётчикам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Покрасили бордюры вокруг этого памятника, помыли памятник, подмели все вокруг, — рассказала ИА REGNUM участница акции Юлиана Лоточникова. — Также наши волонтеры сегодня убирались в Славянске-на-Кубани возле памятника воинам-освободителям Славянского района и города Славянска. В Анапе уборка проходила возле Боевой стелы, были облагорожены памятники исторического наследия. Цель акции — сохранение исторической памяти».

Отметим, 20 в регионах России проходит первый в этом году Всероссийский субботник, его проводят «Волонтеры Победы». В общей сложности на уборку в разных городах выйдут около 15 тыс. волонтеров, будут благоустроены более трех тысяч памятных мест в крупных и малых городах, а также в селах.

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Субботники
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