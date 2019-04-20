Краснодарские «Волонтеры Победы» вышли на Всероссийский субботник

Краснодар, , 14:20 — REGNUM Памятники павшим в Великой Отечественной войны привели в порядок в рамках Всероссийского дня субботника на Кубани участники волонтерского движения 20 апреля, сообщили ИА REGNUM организаторы акции. В Краснодаре в акции приняли участие десять волонтеров — от юных до «серебряных», также субботники состоялись в Анапе и в Славянске-на-Кубани.

«В поселке Пашковском Краснодара в рамках всероссийского дня субботника проходила уборка памятника лётчикам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Покрасили бордюры вокруг этого памятника, помыли памятник, подмели все вокруг, — рассказала ИА REGNUM участница акции Юлиана Лоточникова. — Также наши волонтеры сегодня убирались в Славянске-на-Кубани возле памятника воинам-освободителям Славянского района и города Славянска. В Анапе уборка проходила возле Боевой стелы, были облагорожены памятники исторического наследия. Цель акции — сохранение исторической памяти».

Отметим, 20 в регионах России проходит первый в этом году Всероссийский субботник, его проводят «Волонтеры Победы». В общей сложности на уборку в разных городах выйдут около 15 тыс. волонтеров, будут благоустроены более трех тысяч памятных мест в крупных и малых городах, а также в селах.