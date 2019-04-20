К 85-летию Воронежской области в Воронеже высадили рябиновую аллею

Воронеж, , 14:05 — REGNUM Рябиновую аллею в честь 85-летия образования Воронежской области высадили в Воронеже на Петровской набережной. Участие в высадке деревьев 20 апреля принял губернатор Александр Гусев, сотрудники облправительства, члены Моложеного правительства, почетные граждане Воронежа, волонтеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Губернатор, спикер облдумы Владимир Нетёсов, председатель областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский и дублер губернатора Воронежской области Кристина Кулешова закрепилипамятнуютабличку на символическом камне в начале аллеи вдоль Успенского Адмиралтейского храма.

«2019 год — год 85-летия со дня образования Воронежской области. История Воронежского края гораздо более древняя, но формально региону 85 лет в современном формате. Сегодня мы открываем большую череду предпраздничных мероприятий, посвященных 85-летию образования Воронежской области. Закладка аллеи будет очень красивым, живым долголетним напоминанием об этом празднике», — отметил Александр Гусев.

Александр Гусев и другие участники субботника высадили в честь 85-летия Воронежской области 85 саженцев рябин. Также они привели в порядок прилегающую территорию.

«Праздник труда должен нас всех вдохновлять на желание принести как можно больше пользы — каждый на своем месте. Я благодарен всем, кто пришел сюда, чтобы поработать, и всем, кто сегодня вышел на субботник по всей области. Каждый год мы подводим итоги: сколько кубометров мусора вывезли, сколько людей выходило. Надеюсь, что в этом году нас много — посмотрите, какая классная погода, настоящая весна!» — добавил глава региона.

Областной экологический субботник прошел в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий, который проводится с 1 по 30 апреля. В общей сложности участие в нем, по предварительным данным, приняли около 100 тыс. человек. В числе участников акции — волонтеры Победы, которые не только участвовали в уборке территорий, но и побывали у ветеранов, чтобы вымыть в их домах окна.