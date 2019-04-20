Чипирование детей назвали продолжением и следствием МЭШ

Москва, , 13:50 — REGNUM Перевод российских школ в цифровую систему может привести к массовому и принудительному внедрению в детей электронных чипов. Такое мнение высказала председатель ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова на состоявшейся 20 апреля всероссийской конференции, посвященной правам и свободам человека в цифровую эпоху, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Московская электронная школа» — кто-то спрашивает, хотим ли мы это? Мы не хотим эту электронную школу, потому что это цифровизация образования, педагогической деятельности, но она внедряется без нашего согласия и вопреки нашему мнению. Если мы говорим о «Российской электронной школе», то в ряде регионов обычную школу просто заменяют. Учителя учат детей по интернету», — сказала общественный деятель.

По мнению Летковой, после полноценной реализации проекта «Московская электронная школа», следующим этапом «цифровизации» образования может стать внедрение чипов. И будет использоваться та же методика — принуждение.

«Осталось только чипирование. Если школы переходят на цифровую систему, не будет школ, педагогов — будет только чип. Чип будет внедряться принудительно при рождении. <…> Нас никто не будет спрашивать, как мы относимся к тому, что в родильных домах чипируют наших детей».

Таким образом следующее поколение, по мнению Летковой, уже не сможет отстаивать свои права:

«Это сегодня нам диким образом навязывается, а завтра мы будем беспомощны».