В Екатеринбурге приняли «донорскую эстафету»

Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM Более 30 екатеринбуржцев сдали кровь в Национальный день донора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил свердловский координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

Жители города смогли принять «донорскую эстафету» в мобильном пункте переливания крови около Дворца игровых видов спорта. Доноры прошли предварительный осмотр здоровья и были допущены к сдаче крови.

А в здании Свердловского областного медицинского колледжа прошёл флешмоб, направленный на популяризацию кадрового донорства. Жители смогли сфотографироваться с ростовой фигурой в виде сердца. В доступной форме гражданам объясняли, как нужно готовиться к тому, чтобы стать донором, и каким показателям нужно соответствовать, чтобы внести свой вклад в здоровье нации.

Накануне, в преддверии дня донора более 150 человек посетили областную станцию переливания крови. Благое стремление поддержали музыкальные группы Екатеринбурга: «Лерой», «Кислород» и другие коллективы. Любопытно, что некоторые музыканты сами не остались в стороне и стали донорами. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Напомним, 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Всю неделю в разных регионах России проводились акции, популяризующие сдачу крови и направленные на подготовку будущих доноров.

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