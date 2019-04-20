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Государственная инспекция безопасности дорожного движения планирует к концу 2019 года усложнить теоретический экзамен на водительские права. Об этом сегодня, 20 апреля, пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУ ОБДД МВД) Николая Гилякова.

Знай правила дорожного движения! Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По словам Гилякова, к концу 2019 года ГИБДД планирует в два раза увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права. Гиляков отметил, что теперь в билете может оказаться 50 задач. Вопросы при этом будут более четко разделены по категориям транспортных средств.

Он пояснил, что данные изменения необходимы для того, чтобы кандидат в водители задумывался над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на знаниях, а не просто зазубривал правильные ответы в процессе «обучения».

Также Гиляков заявил, что увеличение числа вопросов в теоретическом экзамене на водительские права может произойти даже раньше, чем будут внесены изменения в порядок проведения экзамена. Это связано с тем, что количество вопросов на экзамене утверждается непосредственно начальником Госавтоинспекции.