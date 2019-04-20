Конка и ретровагоны: в Москве прошёл парад трамваев

Москва, , 14:31 — REGNUM В Москве дан старт городского парада трамваев, передаёт 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Праздник посвящён 120-летию открытия трамвайного движения в Москве. Колонна участников парада проследовала по маршруту от улицы Шаболовка по улицам Серпуховской Вал, Даниловский Вал, Дубиниская, Новокузнецкая, а также Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Теперь до 15:00 транспорт будет стоять на Чистопрудном бульваре, где принимает участие в выставке трамваев. Посетителям предоставят возможность зайти в салоны.

По данным Мосгортранса, на параде впервые представлен довоенный прицепной вагон серии «С», воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая Татра Т3 — пассажирский трёхдверный и служебный поливомоечный.

Среди экспонатов ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года, конка XIX века, а также вагоны «Ф», «КМ» и «КП» — первой половины прошлого столетия. Участвуют также и современные модели.

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