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Конка и ретровагоны: в Москве прошёл парад трамваев

Общество

Московскому трамваю исполняется 120 лет

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Конка и ретровагоны: в Москве прошёл парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Начало движения колонны на улице Шаболовская

Москва, 20 апреля 2019, 14:31 — REGNUM  В Москве дан старт городского парада трамваев, передаёт 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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Парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад трамваев
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Сергей Собянин пообщался с сотрудниками Мосгортранса
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин пообщался с сотрудниками Мосгортранса
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Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
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Движение колонны
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Движение колонны

Праздник посвящён 120-летию открытия трамвайного движения в Москве. Колонна участников парада проследовала по маршруту от улицы Шаболовка по улицам Серпуховской Вал, Даниловский Вал, Дубиниская, Новокузнецкая, а также Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

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Парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад трамваев
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Парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад трамваев
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Парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад трамваев
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Парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад трамваев

Теперь до 15:00 транспорт будет стоять на Чистопрудном бульваре, где принимает участие в выставке трамваев. Посетителям предоставят возможность зайти в салоны.

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Дверь трамвая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дверь трамвая
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Парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад трамваев
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Внутри трамвая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Внутри трамвая
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Сергей Собянин в трамвае
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин в трамвае

По данным Мосгортранса, на параде впервые представлен довоенный прицепной вагон серии «С», воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая Татра Т3 — пассажирский трёхдверный и служебный поливомоечный.

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Зрители парада трамваев на Чистопрудном бульваре
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зрители парада трамваев на Чистопрудном бульваре
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Парад трамваев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад трамваев

Среди экспонатов ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года, конка XIX века, а также вагоны «Ф», «КМ» и «КП» — первой половины прошлого столетия. Участвуют также и современные модели.

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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