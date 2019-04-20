Объединенный банк Африки перешел на цифровые технологии

Додома, , 11:19 — REGNUM Объединенный банк Африки рассказал о том, что за последние 10 лет было значительно улучшено качество услуг, предоставляемых организацией.

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», во время совместной встречи с корреспондентами и журналистами, директор Объединенного банка Африки Усман Исихака сообщил, что банк теперь работает на основе цифровой системы. Это позволяет удовлетворять потребности клиентов в любое время.

Помимо этого, пользователи Объединенного банка Африки могут воспользоваться услугой «мэджик банкинга» (Magic Banking), которая позволяет осуществлять операции прямо со смартфонов. Исихака отметил, что «мэджик банкинг» является быстрым и безопасным способом для проведения банковских операций.

По его словам, на сегодняшний день в Танзании действует четыре филиала банка в районах Кариакоо, Сити Центр, Пугу и городе Додома, в которых, как подчеркивается, клиентам не нужно сидеть в очередях, обслуживание осуществляется оперативно и быстро.

Исихака добавил, что организация продолжит улучшать качество предоставляемых банковских услуг, используя современные технологии, чтобы ими могли воспользоваться жители как городов, так и сельских районов.