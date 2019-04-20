Пакистан занял 142 место в рейтинге свободы прессы

Исламабад, , 11:14 — REGNUM 19 апреля международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала новый рейтинг стран по уровню свободы прессы, в котором Пакистан занял 140 место.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, обосновывая такую позицию Пакистана, опустившегося на несколько строчек ниже по сравнению с прошлым годом, специалисты из «Репортеров без границ» сослались на введение настоящей цензуры после создания Пакистанской службы регулирования электронных СМИ (ПЕРМРА). Кроме того, по мнению организации, значительные нарушения свободы прессы наблюдались в ходе последних парламентских выборов, когда тиражи газет изымались, а вещание телеканалов прерывалось. Кроме того, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан журналисты, по мнению организации, сталкиваются с угрозой жизни.

Примечательно, что по уровню свободы прессы Пакистан не сильно уступает Индии: она на 140 месте из 180. Россия в рейтинге занимает 149 место. В списке лидируют Норвегия, Финляндия и Швеция.