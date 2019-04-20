Индия заняла 140 место в рейтинге свободы прессы

Нью-Дели, , 11:52 — REGNUM Индия заняла 140-ую строчку всемирного рейтинга свободы прессы. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Создатели рейтинга отметили, что ситуация со свободой прессы в стране несколько ухудшилась: по сравнению с прошлым годом Индия опустилась в рейтинге на две строчки. Сообщается, что сейчас, когда в Индии проходят всеобщие парламентские выборы, вероятность нарушения свободы средств массовой информации наиболее велика. По мнению создателей рейтинга, индийской прессе приходится функционировать в условиях насилия со стороны полиции, повстанческих движений маоистов, а также карательных действий со стороны криминалитета и коррумпированных политиков.

Индекс свободы прессы был опубликован 18 апреля организацией «Репортёры без границ». В первую пятёрку стран вошли Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания. Россия заняла 149-ое место.