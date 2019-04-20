Мусульмане Дании выступили за запрет сожжения священных писаний

Копенгаген, , 11:15 — REGNUM Исламские организации в Дании развернули свою кампанию, направленную на введение запрета сожжения священных религиозных писаний. 19 апреля мусульманские организации призвали всех мусульман выйти на демонстрацию на Блогорс Пладс в Копенгагене — где ранее проводили митинг датские радикалы из партии «Stram Kurs» («Жесткий Курс»), выступающие за запрет ислама в Дании — об этом сообщает датское новостное агентство «DR» («Радио Дании»).

Мусульмане Дании пошли на такой шаг после того, как лидер радикальной партии «Stram Kurs» Расмус Палудан несколько раз публично сжег Коран. Исламские организации призывают правительство Дании пересмотреть статьи датской конституции о богохульстве и ужесточить законодательство путем введения запрета на подобные акции.