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Данию критикуют за отсутствие пошлин для авиакомпаний на выброс CO2

Общество

Подобные пошлины введены во многих государствах ЕС

Данию критикуют за отсутствие пошлин для авиакомпаний на выброс CO2
Mark Harkin
Самолет авиакомпании Danish Air Transport

Копенгаген, 20 апреля 2019, 12:10 — REGNUM  Неправительственная организация Transport & Environment выступила с критикой в адрес Дании относительно того, что у страны, в отличие от своих европейских соседей, отсутствуют дополнительные пошлины для авиаперевозчиков на выбросы CO2 — об этом сообщает датское новостное агентство «DR» («Радио Дании»).

Представитель организации Transport &Environment Билл Хеммингс в связи с этим заявил: «если Дания хочет считаться пионером в области защиты окружающей среды; считаться страной, которая действительно серьезно относится к проблемам климатических изменений, она должна незамедлительно ввести дополнительные пошлины на выбросы углекислого газа, как это сделали другие европейские страны.»

Однако с этим не согласился министр транспорта Дании Оле Бирк Олесен, заявивший, что страны должны бороться с выбросов CO2 посредством международных и европейских договоров, а не за счет национальных компаний.

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Зарубежная хроника
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