Скончалась исследователь паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен скончалась 19 апреля, сообщил ее внук Крис МакКиннел на своей странице в Facebook.

«Прошлой ночью моя бабушка, Лоррейн Уоррен, мирно и спокойно покинула нас, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным Эдом (ее супруг, скончавшийся в 2006 году — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Лоррейн Уоррен стали известны всему миру благодаря исследованиям различных происшествий, в которых подозревали причастность потусторонних сил. Ряд разобранных ими случаев лег в основу ряда книг и фильмов, в том числе и серии фильмов ужасов «Заклятие».