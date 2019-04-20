В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные

Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.

К такому выводу пришли ученые из Национальной академии наук США, отмечая, что в целом в мире на текущий момент недостает 23 млн женщин.

«Нарушения» касаются 12 стран, в большей степени Индии и Китая. По данным исследователей, в Индии в 1970 — 2017 гг. не хватало 11,9 млн лиц женского пола, а в Китае в этот же период — 10,6 млн.

Отмечается, что причинами дисбаланса являются, в частности, ограничения по количеству детей в китайских семьях (политика «одна семья — один ребенок»). Говорится и о неоднократных случаях абортов в случае беременности плодом женского пола в ряде азиатских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политика «одна семья — один ребенок», практиковавшаяся в Китае для сокращения численности населения, отменена в 2016 году.

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