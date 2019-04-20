В Екатеринбурге покажут копию короны Российской империи

Екатеринбург, , 04:09 — REGNUM В Екатеринбург привезут копию короны Российской империи стоимостью в один миллиард рублей, экспонат покажут на выставке в «Главном проспекте», сообщает портал Е1.

Сообщается, что корона была воссоздана мастерами завода «Смоленские бриллианты» и была украшена 11 тысячами драгоценных камней. Экспонат будут хранить в отдельной комнате с охраной. Отмечается, что в настоящее время организаторы решают вопрос, какое возрастное ограничение установить для посетителей.

Портал подчеркивает, что в настоящее время эта копия короны «путешествует» по российским городам, однако в Екатеринбурге выставляется впервые. В частности, экспонат уже демонстрировали посетителей Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.