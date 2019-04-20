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Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Общество

Полански: Исключение из рядов киноакадемии на фоне секс-скандала было несправедливым

Нью-Йорк, США, 20 апреля 2019, 03:48 — REGNUM  Решение американской Академии кинематографических искусств и наук об исключении Романа Полански из своих рядов режиссёр опротестовал, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам его адвоката, решение киноакадемии не было аргументированным.

Напомним, Полански, известный такими фильмами как «Горькая луна», «Девятые врата», «Пианист», «Призрак», ещё в 1977 г. был обвинён в изнасиловании тринадцатилетней фотомодели Саманты Геймер.

В итоге Полански бежал из Штатов в Великобританию, а затем во Францию. За этим последовали и другие обвинения в адрес Полански.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Роман Полански и Билл Косби исключены из Американской киноакадемии

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Секс-скандалы в США и их последствия
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