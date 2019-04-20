Трамп поздравил иудеев с праздником Песах

Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил иудеев США и Израиля с праздником Песах на своей странице в Twitter.

«Желаю хорошего праздника Песах всем, кто отмечает его в США, Израиле и по всему миру», — заявил американский президент.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1119377807497363456

Как сообщало ИА REGNUM, ранее евреев с праздником Песах поздравил российский президент Владимир Путин. Он заявил, что этот праздник обращает верующих к высоким идеалам свободы и справедливости. Путин также отметил вклад еврейской общины России в укрепление межнационального и межконфессионального диалога.

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