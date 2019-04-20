Ахтырка: На страже огня

Краснодар, , 10:55 — REGNUM Пожалуй одной из самых «горячих» задач, которые стоят перед пожарными всего мира — по праву можно считать тушение возгораний на нефтеперерабатывающих предприятиях. Почти любые производные из «черного золота» легко вспыхивают и сильно горят, а вот потушить уже не так просто: высокие температуры которые плавят все вокруг, плюс вода в этой ситуации практически бесполезна для борьбы с огнем и лишь идет в помощь к специальной химии. Если такой пожар вовремя не потушить, последствия могут быть самые катастрофические.

К счастью, подобные предприятия горят у нас не так часто. Но, тем не менее, пожарные должны быть всегда готовы встретиться с такой бедой лицом к лицу, и выйти из боя победителями. Чтобы этих самых катастрофических последствий избежать, или хотя бы отделаться минимальными разрушениями.

Поэтому МЧС России по Краснодарскому краю проводит для кубанских огнеборцев ежегодные полномасштабные учения «Ахтырка-2019».

По легенде в одном из резервуаров с нефтью произошел взрыв паровоздушной среды. В результате его крыша была полностью разрушена, и все содержимое превратилось в огромный факел.

Пожарным отделениям Кубани предстоит на личном примере показать, насколько они готовы к таким ЧП: отработать навыки тушения пожара повышенной сложности и доработать недочеты, если такие будут обнаружены в ходе учений.

В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники. Отрабатываются 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования.

И для полной убедительности, все действо разворачивается на специально подготовленном полигоне, где для пожарных поджигают настоящий резервуар, правда с учебным «количеством», но настоящей нефти внутри. И уже со «взорванной» крышей, дабы избежать реальных последствий.

При этом мероприятие проходит буквально в преддверии всероссийского Дня пожарной охраны. Поэтому сложилась добрая традиция перед началом учений проводить обряд принятия присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год. Вместе с ветеранами и коллегами возлагать цветы к памятнику погибшим пожарным. И только после этого все вместе выдвигаются на полигон — учиться пожарному делу на практике.

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