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Ахтырка: На страже огня

Общество

ИА REGNUM публикует репортаж Николая Хижняка о пожарных учениях МЧС России в Краснодарском крае — «Ахтырка-2019»

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Ахтырка: На страже огня
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Краснодар, 20 апреля 2019, 10:55 — REGNUM  Пожалуй одной из самых «горячих» задач, которые стоят перед пожарными всего мира — по праву можно считать тушение возгораний на нефтеперерабатывающих предприятиях. Почти любые производные из «черного золота» легко вспыхивают и сильно горят, а вот потушить уже не так просто: высокие температуры которые плавят все вокруг, плюс вода в этой ситуации практически бесполезна для борьбы с огнем и лишь идет в помощь к специальной химии. Если такой пожар вовремя не потушить, последствия могут быть самые катастрофические.

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Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
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Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
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В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники
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Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
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Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

К счастью, подобные предприятия горят у нас не так часто. Но, тем не менее, пожарные должны быть всегда готовы встретиться с такой бедой лицом к лицу, и выйти из боя победителями. Чтобы этих самых катастрофических последствий избежать, или хотя бы отделаться минимальными разрушениями.

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Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
13
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
14
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
15
В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники
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Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

Поэтому МЧС России по Краснодарскому краю проводит для кубанских огнеборцев ежегодные полномасштабные учения «Ахтырка-2019».

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Тушение пожара повышенной сложности
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Тушение пожара повышенной сложности
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Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
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Тушение пожара повышенной сложности
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Тушение пожара повышенной сложности

По легенде в одном из резервуаров с нефтью произошел взрыв паровоздушной среды. В результате его крыша была полностью разрушена, и все содержимое превратилось в огромный факел.

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В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники
Николай Хижняк © ИА REGNUM
В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники
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Тушение пожара повышенной сложности
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Тушение пожара повышенной сложности

Пожарным отделениям Кубани предстоит на личном примере показать, насколько они готовы к таким ЧП: отработать навыки тушения пожара повышенной сложности и доработать недочеты, если такие будут обнаружены в ходе учений.

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Тушение пожара повышенной сложности
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Тушение пожара повышенной сложности
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Тушение пожара повышенной сложности
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Тушение пожара повышенной сложности

В тренировках принимает участие 360 человек личного состава и 65 единиц различной техники. Отрабатываются 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования.

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Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
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Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
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Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
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Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

И для полной убедительности, все действо разворачивается на специально подготовленном полигоне, где для пожарных поджигают настоящий резервуар, правда с учебным «количеством», но настоящей нефти внутри. И уже со «взорванной» крышей, дабы избежать реальных последствий.

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Тушение пожара повышенной сложности
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Тушение пожара повышенной сложности
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Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Отрабатывались 5 способов тушения с использованием разнотипного пожарного оборудования
30
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
33
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Пожарные учения МЧС России по Краснодарскому краю

При этом мероприятие проходит буквально в преддверии всероссийского Дня пожарной охраны. Поэтому сложилась добрая традиция перед началом учений проводить обряд принятия присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год. Вместе с ветеранами и коллегами возлагать цветы к памятнику погибшим пожарным. И только после этого все вместе выдвигаются на полигон — учиться пожарному делу на практике.

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Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
35
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
36
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
37
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
38
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
39
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Принятие присяги пожарными-новобранцами, заступившим на службу в прошедший год

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар в Краснодаре: горят склады с полиэтиленовой тарой

regnum author Николай Хижняк
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