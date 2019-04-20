После пожаров Забайкалье планирует запросить помощь из федерального бюджета

Чита, , 01:59 — REGNUM Сумма, которая необходимая для запроса помощи из федерального бюджета для ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае, составляет 237 млн рублей, сообщил 20 апреля министра финансов региона Дмитрий Семёнов на совещании комиссии по ЧС.

На совещании, созванном в связи с лесными пожарами, Семёнов сказал, что помощь из федерального бюджета может быть получена только в том случае, если материальный ущерб превысит 237 млн рублей.

По словам врио главы региона Александра Осипова, средства очень нужны, поэтому региональные ведомства должны сосредоточиться на оценке ущерба, учитывать любой полученный урон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате лесных пожаров в Забайкальском крае пострадали восемь населённых пунктов, сгорело 70 домов. Особенно пострадали населённый пункт Шара (Александрово-Заводский район) и село Усть-Ималка (Ононский район). Есть пострадавшие.

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