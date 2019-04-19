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Вслед за челябинской могут закрыть свалку в Магнитогорске

Общество

Это позволит снизить выбросы на 16 тыс. тонн

Вслед за челябинской могут закрыть свалку в Магнитогорске
Мусор

Челябинск, 19 апреля 2019, 21:57 — REGNUM  В Челябинске рекультивация закрытой 11 сентября городской свалки позволит снизить выбросы в атмосферу на 63 тыс. тонн. Об этом в рамках первого всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна» заявил врио губернатора региона Алексей Текслер.

Возможно, речь пойдёт и о закрытии свалки в Магнитогорске. Она пока действует. Её ликвидация позволит снизить выбросы на 16 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске свалка действовала с 1949 года. В 2019 году начнётся её рекультивация, которая продолжится и в 2020-м. Основная часть работ может быть завершена к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске летом 2020 года.

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Экологические проблемы Челябинской области
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