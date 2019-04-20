Язык с хреном, варёный, второго сорта. Русский и дружбы народов Лумумбы

Андрей Маленький, , 18:33 — REGNUM

Профитроли — маленькие, диаметром до 4 см, очень аккуратненькие французские пирожные или фуршетные закуски.

ПрофиТролли — придумка одной общественной организации, занимающейся детской журналистикой. Не журналистикой для детей и юношества, а в смысле производства самих юных журналистов как, например, участников шоу «Голос. Дети». Под этой рубрикой на сайте организации соединяются в профиТролли, как пишут авторы, «настоящие профи» (эксперты, гении, профессионалы своего дела) и «тролли» (яркие, активные, оперативные юные журналисты).

РУДН — Российский университет дружбы народов (до 1992 года — имени Патриса Лумумбы).

Тролли — маленькие счастливые существа, поющие, танцующие и обнимающиеся круглые сутки, как в одноименном мультфильме. Однако троллинг — это социальная провокация или издёвка в сетевом общении.

Какая между всем этим связь? Деньги и услуги, хотя и нет троллинга.

Начиная с 2015 года, РУДН регулярно выделяет по 16 миллионов рублей на производство виртуального мира или, если точнее, создание информационно-образовательного детского пространства в городе Москве. Такого предмета деятельности университета в его уставе нет, но деньги и сообразительность есть.

В 2015 году РУДН впервые выделил 16 миллионов рублей (госзакупка № 31502453009) на оказание себе, университету, услуг по созданию информационно-образовательного медиахолдинга для развития медиакультуры учащихся г. Москвы. Конкурс из одного участника — самой себя — выиграла общественная организация, придумавшая «профиТроллей», и выполнила серию разнообразных мероприятий.

Так и осталось неизвестным, для чего Российскому университету дружбы народов понадобился виртуальный московский детский «информационно-образовательный медиахолдинг». РУДН — университет федеральный, хотя и располагающийся в Москве. Следов информационно-образовательного московского детского медиахолдинга ни в госреестре, ни в РУДН, ни в системе мособразования, ни в соцсетях обнаружить не удалось.

Цель, прописанная в техническом задании на оказание услуг, исполнена. Она не цель, а тоже призрак:

«Содействие развитию открытого, саморазвивающегося информационно-образовательного пространства столицы России с помощью современных организационно-образовательных и технологических средств, которые способствуют участию в этом процессе самих учащихся, непрерывному повышению их медиакультуры, формированию сообщества москвичей всех возрастов (от школьного возраста до пенсионного), активно участвующих в процессе повышения качества и эффективности московского образования».

Благодаря слову «содействие» цель была достигнута еще до начала предоставления услуг. Содействовать на рубль, на пять, на сто… можно до исчерпания полученных денег. Или до бесконечности. Поэтому совсем не важны ответы на вопросы:

что это за разновозрастной коллектив — сообщество москвичей всех возрастов (от школьного возраста до пенсионного), активно участвующих в процессе повышения качества и эффективности московского образования;

что это такое — развитие саморазвивающегося информационно-образовательного пространства столицы России;

информационно-образовательного пространства столицы России; что это такое — непрерывное повышение медиакультуры учащихся, а также все остальное, что используется в формуле цели.

В 2016 году РУДН вновь потребовалось «содействие». Услуга от той же самой общественной структуры, производящей профиТроллей (госзакупка №31 603 860 440), но уже чуть подороже — за 16 675 500 рублей. Услуга по формированию информационно-образовательного пространства столицы с целью повышения уровня медийной грамотности учащихся г. Москвы. Цель такая же длинная — формирование условий и механизмов для проявления созидательной информационно-коммуникативной активности учащихся города Москвы (создание сети районных медиацентров). Содействие развитию открытого, саморазвивающегося информационно-образовательного пространства столицы России с помощью современных организационно-образовательных и технологических средств, которые способствуют участию в этом процессе самих учащихся, непрерывному повышению их медиакультуры, повышению качества и эффективности московского образования.

Гарантий того, что цель будет когда-нибудь достигнута, что условия появятся, а механизмы сформируются, а сформированных механизмов будет достаточно для созидательной активности детей, и эта активность забьет ключом, конечно, нет. И опять же — это вечное слово «содействие»… За 16,5 миллиона рублей.

В 2017 году РУДН опять понадобилась услужливая помощь и всё той же общественной структуры (№ 31705264907). Было выделено 16 563 150 рублей за услуги по аналитическому и информационному сопровождению государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы» с активным участием учащихся г. Москвы и педагогов. Но цель всё та же — развитие учащихся как медийных граждан, формирование информационной грамотности подростков через привлечение к информационному сопровождению государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы». Насыщение информационно-образовательного пространства столицы положительным контентом.

В 2018 году Российский университет дружбы народов потратился меньше. Он закупил (№ 31806994568) у того же самого единственного поставщика (та же самая общественная структура) за 6,5 миллиона рублей услуги по аналитическому и информационному сопровождению мероприятия «Юные журналисты Москвы за умное и полезное информационно-образовательное пространство». Цель — развитие учащихся как медийных граждан, формирование информационной грамотности подростков через привлечение учащихся к медийным мероприятиям. Насыщение информационно-образовательного пространства столицы положительным контентом.

К общественной структуре, постоянно побеждающей в рудээновских конкурсах всех последних лет, претензий нет. Не она писала сама себе и под себя техническое задание. Нет сомнений. Ее полезные мероприятия поддерживает и Фонд президентских грантов, и правительственный Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и еще многие. Не в ней дело.

РУДН — мощная структура. На 2019 год университет запланировал расходы на сумму 12 412 901 847 рублей 27 копеек, как прописано в его плане финансово-хозяйственной деятельности, с точностью до копейки. Но 55 миллионов рублей — это очень большие деньги, если направить их на реализацию такой важной государственной и предписанной университетским уставом предметной задачи РУДН — продвижению русского языка в мире. Среди двенадцати предметов деятельности университета (по последней версии устава, утвержденной министром науки и высшего образования в январе 2019 года) этот предмет, продвижение русского языка в мире, находится хоть и на одиннадцатом месте, но он — единственный, прямо проясняющий, почему единственный российский университет носит не профиТролльное наименование «дружбы народов».

Как РУДН продвигает русский язык в мире? Как эта задача решается? Сайт РУДН такую информацию не выдает. Раздел университетского портала «Русский язык в РУДН» тоже находится в стадии обновления. Госзакупок по этой теме РУДН не осуществлял. В отчете о результатах деятельности федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании имущества за 2018 год тоже ничего не сказано.

Зато Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина выделил — сколько мог — для участников Международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире» 1,45 млн рублей. Алтайский государственный университет для поддержания цикла молодежных образовательных программ «Послы русского языка в мире» в азиатском регионе потратил 234 416 рублей 67 копеек. Там тоже считать умеют. К примеру.

В 2015 году правительством утверждена федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 — 2020 годы. В ней в частности официально сообщается, что с конца XX века проявились и продолжают сохраняться такие тревожные тенденции, как снижение присутствия русского языка на зарубежном пространстве, в том числе в государствах — участниках Содружества Независимых Государств, уменьшение числа русских школ за рубежом, их недостаточная оснащенность и поддержка, сокращение в государствах — участниках Содружества Независимых Государств количества преподавателей русского языка, снижение уровня их профессионализма. Существуют и такие проблемы, как недостаточный уровень координации организаций, ресурсов, программ, слабое использование возможностей информационных, электронных, игровых технологий для изучения и продвижения русского языка и осуществления образования на русском языке на фоне глобального доминирования иноязычных зарубежных программ в сфере открытого образования (доступного, бесплатного образования, предоставляемого в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

Возможно, более заметное участие РУДН в реализации правительственной программы не противоречило бы его уставу и смыслу существования, даже если бы это замедлило перемещение вуза в международных университетских рейтингах. Чем он гордится. По праву.