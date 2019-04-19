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«Показалось мало»: Собянин объяснил, зачем строят хорды в Москве

Общество

Новые магистрали избавят центр столицы от транзитного потока транспорта

«Показалось мало»: Собянин объяснил, зачем строят хорды в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 19 апреля 2019, 20:47 — REGNUM  Попытки увеличить количество парковочных мест на дорогах Москвы тут же приводят к увеличению количества транспортных пробок. Об этом 19 апреля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который прошёл в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Чуть-чуть откроешь врата, чуть больше сделаешь мест парковки и уже проехать невозможно — забиты дороги. Мы приняли гигантскую программу развития дорожной инфраструктуры, реконструировали все крупные магистрали. Нам показалось это мало и решили сделать четыре хорды, которые помогут перенаправить транзитные потоки из центра», — сказал Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московские власти не придерживаются единой стратегии развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Собянин в ходе своего выступления на транспортном форуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин признал, что в Москве нет стратегии развития транспорта

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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