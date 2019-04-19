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Собянин оценил реальное население Москвы в 20 млн человек

Общество

Помимо местного населения, транспортной инфраструктурой столицы пользуются миллионы транзитных пассажиров

Собянин оценил реальное население Москвы в 20 млн человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 19 апреля 2019, 20:31 — REGNUM  Одним из основных направлений работы правительства Москвы в сфере развития транспортной инфраструктуры станет обустройство пригородов столицы. Об этом 19 апреля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который прошёл в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Москва — мегаполис с 20 млн человек и огромным количеством людей, которые проезжают через московский транспортный узел. Нам нужно обеспечить и пригороды доступным и качественным транспортом, и только тогда мы сможем решить проблему транспорта. Таким образом, мощные хорды, развитие метрополитена, железнодорожных перевозок и наземного транспорта и электробусы, и каршеринг, и шеринг велосипедов», — сказал Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство наземных электричек в Москве в пять раз рентабельнее возведения новых станций и веток метрополитена. Такие сведения озвучил Собянин входе своего выступления на транспортном форуме.

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