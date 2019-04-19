Собянин рассказал иностранным гостям о жёсткой реформе в Москве

Москва, , 20:23 — REGNUM Переход к единому городскому заказу на транспортное обслуживание Москвы стал самым жёстким из всех возможных вариантов отношения с перевозчиками, однако на этот шаг столичные власти пошли сознательно. Об этом 19 апреля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который прошёл в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Восемь лет назад мы думали, что с этим делать. Думали, можно ли проблемы сдвинуть с мертвой точки, хотя бы остановить тот вал, нарастания пробок. И не было однозначного ответа, и 97% всех советчиков и экспертов говорили, что это невозможно, — это же советский город, он построен, чтобы тут ходили автобусы, иногда такси ездили, а не так, чтобы у каждого москвича была своя машина. И площадь дорог в пять раз меньше на количество машин, чем в Лондоне. И в общественном транспорте ездят те, кто ещё не успел купить машину, и уж проще стоять в пробке в своей машине, чем в общественном транспорте», — сообщил Собянин.

Масштабные планы Собянина в экспертной среде тогда восприняли с недоверием и даже насмешкой, сообщил он участникам форума. Однако это не остановило мэра.

«И восемь лет назад мы разложили мировое меню рецептов, как в этим можно бороться, что с этим можно делать. Строить метро, реконструировать пригородное сообщение, развязки, делать платные парковки. Что сделать, чтобы решить эту проблему? И тогда мы приняли для себя простое решение: мы взяли всё одновременно и с общей скоростью. На нас посмотрели и сказали: «Ну рассказывай», «пришёл новый мэр и лепит, не понимая, что происходит в Москве». И мы с огромной скоростью стали строить новые станции метро, реконструировать железные дороги, которые планировалось закрыть», — вспомнил мэр Москвы.

В итоге в Москве отказались от практики закупать транспортные услуги для множества разных участков и маршрутов. Причём Собянин не без гордости отметил, что в этом вопросе было решено пойти по наиболее «жёсткому» сценарию.

«Мы взяли и отменили всё, создав единую городскую систему транспорта, единый городской заказ. Мы решили взять самый жёсткий вариант. И сейчас не важно, на каком автобусе ты едешь — частном или муниципальном. Ты едешь по одному тарифу и графику. Мы выбрали самый жёсткий вариант, поэтому ассоциация транспорта нам сегодня не нужна», — сообщил Собянин.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, мэр Москвы признал, что у столичных властей нет единой стратегии развития городской транспортной среды. Однако это обстоятельство не мешает развивать данную инфраструктуру.