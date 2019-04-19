Министр Кобылкин о Шиесе: «Вы замутили, а мы все это спасай?»

Челябинск, , 19:57 — REGNUM Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин эмоционально отреагировал на вопрос о протестах в Архангельской области в связи со строительством мусорных полигонов.

Как пишет «Коммерсантъ», на экологическом форуме «Единой России», который проходит в Челябинске, депутат Архангельского областного собрания, координатор партпроекта «Чистая страна» в регионе Виктор Заря обратил внимание министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина на ситуацию со строительством полигона ТКО на станции Шиес, куда планируют вывозить мусор из Москвы. Он упомянул акцию протеста в Архангельске 7 апреля, на которую «оппоненты подняли весь народ области», — «был очень обширный митинг, 10 тыс. человек вышли на улицы». Виктор Заря отметил, что «нет утвержденного плана проекта, нет его экспертизы, а работы проводятся». Он попросил министра как-то повлиять на ситуацию.

«Как мы можем повлиять? Что вы от нас ждете? — обратился министр к депутату.— То есть вы там заключили соглашение (власти Архангельской области и Москвы.—«Ъ»), вы это там замутили, а мы все это спасай?» — заявил министр.

При этом Кобылкин признал, что «ситуация тяжелая», потому что «10 тыс. человек — это только те, кто вышли, а тех, кто просто поддерживает, — их еще больше».

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В качестве решения проблемы господин Кобылкин предложил провести общественные слушания: «Проект сам по себе, может быть, и неплохой. И наверняка неплохой. Я никогда не поверю, что Сергей Семенович (мэр Москвы Сергей Собянин.—«Ъ») — человек с Севера — решил бы отвезти на Север… Да, у Москвы вариантов не много. Москва не может сортировать мусор у себя внутри города, а мегаполис огромный, поэтому они используют другие», — объяснял министр Кобылкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кобылкин назвал Архангельскую область самым проблемным регионом мусорной реформы. Поводом для такого звания послужили многочисленные акции протеста против ввоза мусора из других регионов.

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