Новосибирск, , 19:47 — REGNUM

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сегодня, 19 апреля, на своей первой пресс-конференции предостерегла СМИ и пользователей соцсетей от резких высказываний в адрес женщины, которая вела ребёнка на поводке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее в интернете был размещён видеоролик, на котором видно, как женщина ведёт ребёнка на поводке по Новосибирскому метрополитену.

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«Есть цель, чтобы семью оберечь от таких возможных высказываний, которые есть в интернете. Помочь им выйти из этой ситуации. А если там действительно требуется помощь медицинская, психолога, раз так случилось, давайте действительно выясним. Хотя не знаю, я не могу судить, что там произошло. Я в детстве помню, у нас вешали колокольчики — ничего, нормально. Не знаю, не хочу ничего комментировать. Пока всё на этапе расследования», — цитируют «НГС Новости» Надежду Болтенко.

Отметим, что в настоящее время следователи проводят проверку по факту распространения в СМИ видеоролика с женщиной и ребёнком в новосибирском метро.

Как заявила детский омбудсмен, для организации надлежащей проверки она в день публикации видео обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать оценку по данному факту и пообещала, что постарается выяснить, был ли нанесён вред девочке, в том числе психологический, после огласки случая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что «случай этот зафиксирован» и вызывает вопросы.

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